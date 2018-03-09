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В суде Савченко отдала Рубану честь
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В суде Савченко отдала Рубану честь 

Вести.Ru 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко выполнила воинское приветствие во время суда над главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Как сообщило интернет-издание LB.ua, "Савченко подошла к клетке с подозреваемым и отдала ему честь". На заседании суд избирал меру пресечения для Рубана, которой стал арест на два месяца, пишет РИА Новости. Савченко была готова поручиться за обвиняемого, но было "уже поздно, потому что суд пошел в совещательную".
СБУ обвиняет Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Спецслужба арестовала главу Центра при попытке попасть на территорию ДНР. Как заявили в СБУ, в машине Рубана нашли большой арсенал. Рубана так же подозревают в планировании убийства президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстреле здания Верховной рады и администрации президента.
Сайт "Миротворец" включил Владимира Рубана в список пособников "российских оккупантов".
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