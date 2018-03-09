Покушение на Порошенко: СБУ предъявила обвинение

Главу «Офицерского корпуса» обвинили в подготовке покушения на Порошенко

Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан подозревается в подготовке покушения на президента Украины, главу МВД и секретаря СНБО, а также расстрела здания Верховной рады и администрации президента. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», в распоряжении которого оказалась копия текста обвинения, которое СБУ предъявила Рубану.

Переговорщик обвиняется по трем статьям УК Украины: «Незаконное обращение с оружием», «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт».

По данным СБУ, теракт Рубан планировал совершить по идейным убеждениям. Преступление должно было произойти во время пребывания Порошенко и силовиков на заседании Верховной рады.

Стрельбу по зданию Верховной рады, администрации президента и жилым домам в правительственном квартале, по информации СБУ, задержанный планировал вести из минометов и гранатометов. В обвинении говорится, что при этом Владимир Рубан планировал «убить государственных деятелей, народных депутатов», которые в то время находились бы в здании.

В пятницу в ходе заседания Шевченковского районного суда Киева, избирающего меру пресечения для Рубана, также стало известно, что мужчина планировал провести «вооруженные нападения на жилища госдеятелей и политических лидеров», среди которых президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков , лидера партии «Народный фронт» Арсений Яценюк и секретарь СНБО АлександрТурчинов.

Напомним, что 8 марта в 21:15 по местному времени сотрудники СБУ задержали руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на территорию, контролируемую Киевом. Микроавтобус с большим арсеналом боеприпасов, на котором ехал Рубан, был перехвачен на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Майорске, находящемся на линии разграничения.

«Там все было, далеко не только стрелковое оружие и боеприпасы», — так объем перевозимых Рубаном снарядов прокомментировал источник «Громадського радио». Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что Рубан намеревался провезти через границу «целый арсенал оружия». В доказательство этого чиновник прикрепил к своему посту в фейсбуке снимок, на котором видно десятки автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.

По данным украинского издания «Страна.ua», в микроавтобусе находились 120 мин, 80-мм миномет и несколько десятков автоматов.

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Мельник сообщил, что переговорщик по пленным спрятал все снаряды в перевозимые из ДНР предметы мебели.

«С какой целью и что он перевозил, этим должна заниматься СБУ», — добавил он.

Украинский волонтер Мирослав Гай на своей странице в фейсбуке отметил, что Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. «Для этого ему была отведена роль переговорщика», — заявил Гай.

В комментарии под его постом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «это не случайное задержание». «Никаких освобождений не будет», — добавил он.

Кроме того, 8 марта по месту жительства супруги Владимира Рубана силовики провели обыск. Как сообщает агентство «112. Украина», они искали «какие-то рукописи и средства связи».

Отметим, что Владимир Рубан с 2014 года принимает участие в переговорах по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. Его не один раз критиковали за симпатию к ДНР и ЛНР. Кроме того, Рубан является лауреатом премии «За мужество и патриотизм» украинской программы «Человек года».

«Пообщались с ребятами. Условия ужасные, сырость, холод. Вещи от родных передали. Ждем до завтра. Обещали дать возможность посетить всех, кто в Минских списках», — так Савченко прокомментировала свою поездку. 24 февраля вместе с народным депутатом Украины Надеждой Савченко он посетил ДНР с целью навестить украинских военнопленных.

Этим визитом Владимир Рубан нарушил порядок пересечения линии разграничения. СБУ впоследствии аннулировала его разрешение на выезд в ДНР и ЛНР.

«Из интервью, которые мы проводим с освобожденными пленными, мы знаем, что на украинской стороне по-прежнему присутствует практика тайных тюрем», — сообщила она. Отметим, что 25 января омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова со ссылкой на освобожденных пленных заявила, что Киев продолжает использовать тайные тюрьмы.

Так, отметила омбудсмен, полтора года назад совместно с ООН удалось рассекретить тайную тюрьму, в которой украинская сторона удерживала 12 человек.

21 января Киев передал ДНР женщину, помилованную указом президента Петра Порошенко. «На КПВВ „Майорск“ состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко

Несколькими днями ранее украинская сторона и ДНР обменялись списками пленных. «Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что освобождение должно произойти в кратчайшие сроки», — заявила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарка Олифер.