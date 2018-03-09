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ВСУ списывают боевые потери на «самоволки»
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ВСУ списывают боевые потери на «самоволки», заявила журналистка 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Командование украинской армии выдает боевые потери за несчастные случаи во время самовольного оставления силовиками места службы, заявила журналистка и гранатометчик ВСУ Валерия Бурлакова в эфире Всемирно-Броварского телевидения.
Молодой человек Бурлаковой, служащий украинской армии, погиб во время боевых действий. Однако когда журналистка изучила подробности этого дела, то обнаружила, что смерть мужчины выдана за несчастный случай во время "самоволки".
По словам женщины, командование ВСУ не смогло ей объяснить, почему гибель ее молодого человека выдана за дезертирство. Командир бригады, в которой служила Бурлакова, якобы пообещал разобраться в ситуации, однако позднее заявил представителям СМИ, что он вообще не занимает данную должность.
Валерия Бурлакова — киевская журналистка, которая после Майдана 2014 года добровольно вступила в ряды ВСУ на контрактной основе. Служила в добровольческом батальоне "Донбасс". Как пишут украинские СМИ, Бурлакова "не собирается возвращаться к мирной жизни". При этом женщина неоднократно высказывала критику в адрес командования ВСУ.
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