На Украине арестовали переговорщика Рубана

Шевченковский районный суд Киева арестовал руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , который подозревается в подготовке терактов на Украине , на два месяца.

Судья постановил отправить Рубана под стражу без определения размера залога. «Срок установить в рамках срока досудебного расследования продолжительностью 60 дней», — передает его словами РИА «Новости»

Ранее стало известно, что Рубана задержали на КПВВ в Донбассе. Его обвиняют в подготовке терактов на Украине и покушения на президента Петра Порошенко

Рубан — один из главных переговорщиков по обмену пленными с республиками Донбасса с украинской стороны.