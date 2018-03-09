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На Украине арестовали переговорщика Рубана
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На Украине арестовали переговорщика Рубана 

Деловая газета «Взгляд» 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Шевченковский районный суд Киева арестовал руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, который подозревается в подготовке терактов на Украине, на два месяца.
Судья постановил отправить Рубана под стражу без определения размера залога. «Срок установить в рамках срока досудебного расследования продолжительностью 60 дней», — передает его словами РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Рубана задержали на КПВВ в Донбассе. Его обвиняют в подготовке терактов на Украине и покушения на президента Петра Порошенко.
Рубан — один из главных переговорщиков по обмену пленными с республиками Донбасса с украинской стороны.
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