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В Киеве сорвали конференцию малых народов Украины
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В Киеве сорвали конференцию малых народов Украины 

ИноСМИ 9 марта 2018
Фото: ИноСМИ
6 марта сотрудники киевской полиции не допустили проведение конференции малых народов Украины, инициированной представителями венгерской, русинской и румынской общин. Правоохранители изъяли у организаторов раздаточные материалы и рекламные баннеры. Свои действия сотрудники полиции комментировать отказались.
Мероприятие было согласовано с киевскими властями и проводилось в конференц-зале санатория «Киевская бальнеолечебница» по улице Попудренко, 34.
Это не единственный за последний месяц подобный случай. 15 февраля в пансионате «Золотая Гора» в Ужгороде активисты организации «Карпатской Сечи» не допустили проведения конференции венгерских общин организованная членом политсовета Демократической партии венгров Украины Ярославом Свидой.
Сегодня Общество венгров Закарпатья заявило, что отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко Конституционным Судом Украины нарушает права национальных меньшинств.
Ранее в МИД Венгрии заявили, что украинские власти «брутально атакуют» национальные меньшинства.
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