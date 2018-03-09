В Киеве сорвали конференцию малых народов Украины

6 марта сотрудники киевской полиции не допустили проведение конференции малых народов Украины , инициированной представителями венгерской, русинской и румынской общин. Правоохранители изъяли у организаторов раздаточные материалы и рекламные баннеры. Свои действия сотрудники полиции комментировать отказались.

Мероприятие было согласовано с киевскими властями и проводилось в конференц-зале санатория «Киевская бальнеолечебница» по улице Попудренко, 34.

Это не единственный за последний месяц подобный случай. 15 февраля в пансионате «Золотая Гора» в Ужгороде активисты организации «Карпатской Сечи» не допустили проведения конференции венгерских общин организованная членом политсовета Демократической партии венгров Украины Ярославом Свидой.

Сегодня Общество венгров Закарпатья заявило, что отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко Конституционным Судом Украины нарушает права национальных меньшинств.