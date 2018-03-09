Порошенко укрепит украинский язык

Порошенко подпишет указ о программе развития госстатуса украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен подписать указ о десятилетней программе развития и укрепления государственного статуса украинского языка.

"Скажу прямо, я не буду этого делать, очевидно, года слишком мало… В ближайшее время подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы развития и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди — десятилетия украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми", — сказал Порошенко по случаю вручения премий имени Шевченко, его выступление транслировали украинские телеканалы. Президент сообщил, что ему поступило много обращений с призывами объявить 2018 год годом украинского языка.

"В то же время должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымско-татарский и другие языки", — сказал президент. По его словам, при этом останется широкое пространство для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымско-татарский и другие языки.

Он также призвал украинцев переходить на украинский язык и отметил, что за последние годы уже были укреплены позиции украинского языка в связи с введением квот на радио и телевидении и ограничения на ввоз российских книг.

Президент также заявил, что вопрос языка не должен быть спекуляцией на выборах президента и парламента, которые запланированы в следующем году.