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Сторонники Саакашвили вышли на митинг в центре Киева
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Сторонники Саакашвили вышли на митинг в центре Киева 

RT на русском 9 марта 2018
Фото: Газета Кемерова
Сторонники лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили собрались в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева. Участники акции потребовали отставки президента страны Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко, а также выступили за создание Антикоррупционного суда и принятие нового закона о выборах. Протестующие собирались передать свои требования лично главе государства, который должен был сегодня возложить цветы к памятнику поэта. Однако в запланированное время Порошенко не появился. Кадры из Киева — в фоторепортаже RT.
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