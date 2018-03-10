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Участники операции в Донбассе из Тернополя вернули награды в знак протеста против властей
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Участники операции в Донбассе из Тернополя вернули награды в знак протеста против властей 

RT на русском 10 марта 2018
Участвовавшие в операции в Донбассе добровольцы и волонтёры вернули свои награды, выступая против действий властей.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что на такой шаг они пошли из-за разгона правоохранителями палаточного городка на Майдане.
«В знак протеста против зверского избиения и разгона палаточного городка под Верховной радой, бойцы, волонтёры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко», — указывается в заявлении в Twitter одного из добровольцев.
Ранее двое участников операции в Донбассе — Вильгельм Крой и Виктор Хомяк — вернули свои боевые награды, выступая против действий властей.
3 марта в Киеве возле палаточного городка у здания Рады произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими.
В результате по меньшей мере десять человек получили ранения, более 100 были задержаны.
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