Саакашвили: Киев планирует нейтрализовать марш 18 марта

"Они боятся мирных маршей потому, что именно они вызывают разброд в их власти и множат их перед международным сообществом на ноль, а это то, чего Порошенко боится больше всего. Поэтому, друзья, те, кто хочет перейти на более решительные действия, это ваш выбор, я его понимаю и желаю вам успеха, но одновременно не надо мешать нашему методу борьбы, потому что власть проявляет самый большой страх именно перед мирными протестами", — говорится в сообщении Саакашвили.

По его словам, украинские власти разгоняют по соцсетям лозунг о том, что мирные марши себя исчерпали и нужно переходить на более решительные действия.