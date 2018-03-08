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Саакашвили: Киев планирует нейтрализовать марш 18 марта
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Саакашвили заявил, что Киев планирует нейтрализовать марш 18 марта 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что администрация президента Украины Петра Порошенко планирует нейтрализовать мирный марш его сторонников 18 марта.
Ранее Саакашвили призвал своих сторонников 18 марта провести всеукраинский марш с требованием отставки президента страны Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко за разгон палаточного городка у Верховной Рады.
"Мои источники сообщают, что в АП (администрации президента) был создан штаб по нейтрализации Марша 18-го. В штаб вошли Березенко и Ковальчук, два главных специалиста по грязным методам у Порошенко. В числе прочего они планируют параллельные мероприятия на Крещатике и пытаются убедить Свободу и Нацкорпус принять в них участие", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
По его словам, украинские власти разгоняют по соцсетям лозунг о том, что мирные марши себя исчерпали и нужно переходить на более решительные действия.
"Они боятся мирных маршей потому, что именно они вызывают разброд в их власти и множат их перед международным сообществом на ноль, а это то, чего Порошенко боится больше всего. Поэтому, друзья, те, кто хочет перейти на более решительные действия, это ваш выбор, я его понимаю и желаю вам успеха, но одновременно не надо мешать нашему методу борьбы, потому что власть проявляет самый большой страх именно перед мирными протестами", — говорится в сообщении Саакашвили.
Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.
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