На Украине пригрозили сорвать выборы президента РФ

"Объединенные силы националистов — "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ — прим. ТАСС), "Национальный корпус" — не допустят на Украине голосования за президента Московии", — сказано на сайте экстремистов.

Организации украинских националистов угрожают сорвать голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба националистического объединения "Свобода".