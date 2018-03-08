На Украине остались без газа из-за долгов

В украинском городе Смела Черкасской области газоснабжения лишились 17 котельных, обеспечивающих теплом свыше 9 тыс. абонентов. Причиной прекращения подачи газа стали долги. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, 7 марта без тепла остались примерно 9408 абонентов, 12 школ, 12 детских садов, 11 медучреждений, два техникума и одно ПТУ.
Уточняется, что в тот же день была восстановлена работа большей части котельных.
«В 22:20 7 марта работа 12 котельных была восстановлена, 5 котельных остаются без газоснабжения», — сообщили в ГосЧС.
В начале февраля стало известно, что без тепла и горячей воды остались жители города Славутич в Киевской области.
15 ноября руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» рост цен на газ на Украине.