В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан

СМИ: В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомёта ресторан

В центре Киева неизвестные злоумышленники выстрелили из гранатомёта по ресторану. Как сообщает «Эспрессо», инцидент произошёл в ночь на 8 марта на улице Владимирской.

Выстрел привёл к возгоранию в помещении ресторана, для тушения которого были вызваны несколько подразделений ГосЧС.

Уточняется, что использованный гранатомёт был обнаружен полицейскими неподалёку от места происшествия.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее неизвестный обстрелял заведение общественного питания в Одесской области из гранатомёта, в результате чего произошло обрушение стены здания.

В феврале в Киевской области бывший участник силовой операции в Донбассе открыл стрельбу по соседям, бросил в их двор гранаты, после чего напал на прибывших полицейских.