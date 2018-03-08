В Киеве из гранатомета расстреляли ресторан

В центре Киева неизвестные злоумышленники выстрелили из гранатомёта по ресторану. Как сообщает «Эспрессо», инцидент произошёл в ночь на 8 марта на улице Владимирской.
Выстрел привёл к возгоранию в помещении ресторана, для тушения которого были вызваны несколько подразделений ГосЧС.
Уточняется, что использованный гранатомёт был обнаружен полицейскими неподалёку от места происшествия.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее неизвестный обстрелял заведение общественного питания в Одесской области из гранатомёта, в результате чего произошло обрушение стены здания.
В феврале в Киевской области бывший участник силовой операции в Донбассе открыл стрельбу по соседям, бросил в их двор гранаты, после чего напал на прибывших полицейских.