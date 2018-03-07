Наливайченко навестил Саакашвили в Амстердаме

Читатели издания «Страна.ua» сообщили, что видели политиков на улицах голландской столицы несколько дней назад.

В начале декабря прошлого года бывший руководитель спецслужбы заявил в эфире ток-шоу «Украинский формат», что Генеральная прокуратура страны зря опубликовала материалы, свидетельствующие против бывшего губернатора Одесской области. Кроме того, он считает незаконным лишение Саакашвили гражданства Украины