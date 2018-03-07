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Долиной и Буйнову запретили въезд на Украину
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Долиной и Буйнову запретили въезд на Украину 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минкультуры Украины внесло в «черный список» еще семь российских деятелей культуры, среди которых Буйнов и Долина
РИА Новости / Динамика дня
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