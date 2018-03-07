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Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам, считает Захарова
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Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам, считает Захарова 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам и националистам, признав закон о языковой политике в стране неконституционным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Конституционный суд Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.
"Хотелось бы напомнить, что упомянутый закон, известный как закон Кивалова-Колесниченко, гарантировал национальным меньшинствам Украины право на широкое использование своих языков в различных сферах в тех регионах, где они составляют более 10% населения, где местные власти принимали соответствующие решения", — сказала Захарова в среду на брифинге.
Этот закон мешал и мешает националистам строить моноэтническое государство, отметила представитель МИД РФ. «Конституционный суд Украины, призванный отстаивать законность и право, к сожалению, им (националистам) в этом явно начал подыгрывать », — заявила Захарова.
"Проводя с упорством, достойным лучшего применения, линию на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства, националистическая прослойка не желает признавать тот факт, что Украина исторически и в её современном виде — это многонациональное образование, в котором веками жили и продолжают жить разные народы, которые имеют полное право на уважение их прав и традиций", — подчеркнула дипломат.
На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.
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