Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам, считает Захарова

Конституционный суд Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.

"Хотелось бы напомнить, что упомянутый закон, известный как закон Кивалова-Колесниченко, гарантировал национальным меньшинствам Украины право на широкое использование своих языков в различных сферах в тех регионах, где они составляют более 10% населения, где местные власти принимали соответствующие решения", — сказала Захарова в среду на брифинге.

Этот закон мешал и мешает националистам строить моноэтническое государство, отметила представитель МИД РФ. «Конституционный суд Украины, призванный отстаивать законность и право, к сожалению, им (националистам) в этом явно начал подыгрывать », — заявила Захарова.

"Проводя с упорством, достойным лучшего применения, линию на повсеместную украинизацию и строительство тоталитарного государства, националистическая прослойка не желает признавать тот факт, что Украина исторически и в её современном виде — это многонациональное образование, в котором веками жили и продолжают жить разные народы, которые имеют полное право на уважение их прав и традиций", — подчеркнула дипломат.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.