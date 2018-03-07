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На Украине предложили переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую
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На Украине предложили переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую в рамках закона о декоммунизации, считает представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.
В 2016 году Днепропетровск был переименован в город Днепр в рамках процесса декоммунизации. Область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в основной закон.
"Нужно соответствующее представление не менее 150 народных депутатов для внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Верховной рады, чтобы после прохождения соответствующей процедуры мы вместо Днепропетровской области имели Сечеславскую", — заявил Короленко, которого цитирует пресс-служба института.
По его словам, именно такое название является оптимальным, а также исторически и этнографически обоснованное. «Оно будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы», — добавил Короленко.
Ранее петиция о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую была зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко.
В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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