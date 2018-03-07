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В ЛНР заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
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В ЛНР заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу Украины 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Подозреваемый в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в среду в министерстве госбезопасности ДНР.
"Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб задержан Шаповалов Юрий Валерьевич, 1964 года рождения, гражданин Украины", — говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.
По данным ведомства, подозреваемый собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава ополчения ДНР.
"Получены данные о том, что в летний период 2015 года Шаповалов установил связь с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он был завербован. В последующем он неоднократно собирал и передавал информацию по военной и социальной тематике, а также продолжал публиковать в сети интернет собранные данные", — добавили в МГБ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, отметили в министерстве.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик».
После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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