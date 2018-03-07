Спасибо, что подвез: Саакашвили рассказал, как полетал на частном самолете с личной охраной Порошенко

Об этом он рассказал в интервью изданию «Медуза».

«Скрутили руки, почему-то надели на голову какую-то кепку, чтобы я не видел ничего. Причем (люди, которые выдворяли — ред.) прикидывались украинскими пограничниками, хотя это была личная охрана (президента Украины — ред.) Порошенко и сотрудники охранной компании, которой владеет бизнес-партнер Порошенко Кононенко», — отметил Саакашвили.

По словам политика, он официально отказался от политического убежища при въезде в Польшу

«Мой ответ был — нет. Я мог находиться на польской территории 15 дней, но сразу переехал в Голландию и получил там удостоверение личности, которое дает право работать и передвигаться по Европейскому союзу », — отметил Саакашвили.

По словам Саакашвили, в Польше его встретили депутаты Сейма, с ним общалось руководство МВД , а также госсекретарь министерства внутренних дел.

В данный момент лидер партии Саакашвили путешествует по Европе, но намерен вернуться на Украину.

«Но я почти уверен, что уже в этом году вернусь на Украину. Не думаю, что они долго продержатся. Люди, у которых такие истерики, не могут долго продержаться, учитывая украинский характер, свободолюбие украинского народа и его стремление к изменениям», — заключил он.