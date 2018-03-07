Ещё
Саакашвили о Марии Гайдар: не от каждого надо требовать героизма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саакашвили о Марии Гайдар: не от каждого надо требовать героизма 

РИА «ФедералПресс» 7 марта 2018
«Есть два пути. Один — мой, когда ты сражаешься до конца, когда за это тебя могут лишить гражданства, выбросить из страны, схватив за волосы. А есть другой путь — этого не делать, и тогда тебя никто не будет лишать гражданства, не будет выбрасывать из страны. Не от каждого человека надо требовать героизма», — рассказал Саакашвили «Медузе», отвечая на вопрос о том, почему Гайдар перешла от работы с ним к работе с Порошенко.
Экс-глава Одесской области также назвал Гайдар «разумным человеком» и отметил, что политик даже рискнула посетить его именины.
«Для нее как советника Порошенко это был настоящий гражданский поступок. Но у нее есть ребенок, по которому возбуждены какие-то дела, как будто она его, этого ребенка, там похитила, в России. У этого ребенка еще нет легального статуса в Украине. И у нее есть другая специфика, которая вряд ли бы ей позволила стать на такой же радикальный путь, какой я выбрал. Потому что Порошенко показал: людям, которым дали гражданство, никто не будет позволять просто так быть в оппозиции и на него нападать. То есть существуют граждане, а существуют — условно граждане», — пояснил Саакашвили.
«ФедералПресс» напоминает, что Гайдар получила гражданство Украины летом 2015 года. Паспорт ей вручал Порошенко, который призвал ее не терять связи с родиной. «Ваша незаангажированная позиция, мнение и информация из Украины как альтернатива кремлевской пропаганде очень важна для миллионов россиян», — отметил он. Также она работала вместе с Михаилом Саакашвили, когда он занимал пост губернатора Одесской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Савченко внесли в базу данных «Миротворца» Украина оштрафовала российские авиакомпании на $210 млн Савченко вернулась на Украину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле272
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям76
Поклонская «подложила свинью» Собчак337
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1273
Пока вы спали: «Нежданчик» от России270
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение