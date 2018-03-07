Саакашвили о Марии Гайдар: не от каждого надо требовать героизма

«Есть два пути. Один — мой, когда ты сражаешься до конца, когда за это тебя могут лишить гражданства, выбросить из страны, схватив за волосы. А есть другой путь — этого не делать, и тогда тебя никто не будет лишать гражданства, не будет выбрасывать из страны. Не от каждого человека надо требовать героизма», — рассказал Саакашвили «Медузе», отвечая на вопрос о том, почему Гайдар перешла от работы с ним к работе с Порошенко. Экс-глава Одесской области также назвал Гайдар «разумным человеком» и отметил, что политик даже рискнула посетить его именины. «Для нее как советника Порошенко это был настоящий гражданский поступок. Но у нее есть ребенок, по которому возбуждены какие-то дела, как будто она его, этого ребенка, там похитила, в России . У этого ребенка еще нет легального статуса в Украине . И у нее есть другая специфика, которая вряд ли бы ей позволила стать на такой же радикальный путь, какой я выбрал. Потому что Порошенко показал: людям, которым дали гражданство, никто не будет позволять просто так быть в оппозиции и на него нападать. То есть существуют граждане, а существуют — условно граждане», — пояснил Саакашвили «ФедералПресс» напоминает, что Гайдар получила гражданство Украины летом 2015 года. Паспорт ей вручал Порошенко, который призвал ее не терять связи с родиной. «Ваша незаангажированная позиция, мнение и информация из Украины как альтернатива кремлевской пропаганде очень важна для миллионов россиян», — отметил он. Также она работала вместе с Михаилом Саакашвили, когда он занимал пост губернатора Одесской области.