«Альтернатив у Киева мало»: почему Украина будет вынуждена договариваться с Россией по газовому вопросу

В министерстве энергетики Украины заявили, что кризисную ситуацию, связанную с ограничениями потребления газа, можно считать исчерпанной. Киеву якобы удалось возместить нехватку топлива, благодаря импорту из Европы. При этом страны ЕС продавали Украине газ в четыре раза дороже, чем Россия . Эксперты подчёркивают, что Киев лишь отсрочил решение проблемы: весной потребление топлива снизится. Однако «Нафтогазу» всё же придётся искать пути урегулирования спора с Москвой , поскольку, по оценке специалистов, в противном случае пострадают украинские потребители, а власти страны столкнутся с недовольством европейских партнёров.

«Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 7 марта 2018 года», — написал он в Facebook. На Украине заявили о снятии ограничений на потребление газа со среды, 7 марта. Об этом сообщил советник главы Кризисного комитета при украинском Министерстве энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа в страну.

Словакии, «Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши Венгрии . Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт», — заявил глава украинского государства.

В пятницу, 2 марта, на Украине заявили о введении в стране национального плана действий по ограничению потребления газа на ближайшие пять суток. Разрешение кризиса по-украински

Из-за сильных морозов на Украине возник дефицит в суточных объёмах газа в размере 18—20 млн кубометров. «Нафтогаз» не смог закупить их у «Газпрома» , поскольку российская компания настаивала на заключении дополнительных соглашений на поставку топлива в соответствии с решением арбитражного суда Стокгольма . Когда Киев ответил отказом, «Газпром» направил украинскому партнёру официальное уведомление о намерении расторгнуть все договоры, как на поставку, так и транзит газа.

В итоге Киев был вынужден закупить недостающее топливо в Европе — по цене в четыре раза дороже российской.

«Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — заявил директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

После в украинской компании выступили с заявлениями, что намерены потребовать компенсации убытков от «Газпрома» за переплату при экстренной закупке газа из Европы в марте.

Кроме того, руководитель «Нафтогаза» заявил, что тариф на транзит российского топлива по украинской территории занижен в два раза, и его цена станет предметом очередного разбирательства в арбитражах. «Кризис только разгорается»

«Если говорить о кризисе, связанном с поставками и транзитом газа, то, конечно, он только разгорается. Поставки не ведутся, «Газпром» заявил, что не намеревается продолжать исполнение контракта. А альтернатив у Киева мало, ведь закупки в Европе обернутся повышением цен для потребителя», — отметил эксперт. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с RT пояснил, что решение топливного кризиса для Киева временное. Европейских закупок хватит, чтобы продержаться какое-то время, а дальше наступит потепление. И кризисный период в отоплении уйдёт на второй план. Однако, по оценке эксперта, в целом проблемы с поставками газа только начинаются.

Такая сложная ситуация складывается и с транзитом. По словам Кулагина, «транзитные споры, которые должны были начаться позже, к 2019 году, к окончанию действия контрактов, начались уже сейчас». Основные баталии разворачиваются вокруг стоимости транзита по территории Украины. По мнению официального Киева, Москва должна платить за него значительно больше.

«Но если представить, что тариф поднимется в несколько раз, как того хочет украинская сторона, то это направление становится вообще экономически не выгодным», — пояснил эксперт. Ранее «Газпром» сравнивал транзит через Украину и поставки через «Северный поток». И второй вариант для России более выгодный.

«Сегодня возможности заместить те объёмы, которые идут через Украину, просто нет, потому что были рекордные объёмы поставок газа в Европу. Около 190 млрд, из них около 100 — это различные маршруты в обход, а где-то 90 — это проход через Украину. Чтобы эти 90 возместить нужно вводить обходные газопроводы, строить «Северный поток —2», запускать как минимум первую ветку, а лучше и дальше, соответственно, южные поставки — это «Турецкий поток» и дальше южный газовый европейский коридор», — подчеркнул Кулагин. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН также отмечает, что здесь важна и позиция ЕС, ведь повышение цен на транзит, скорее всего, отразится на стоимости газа для европейских потребителей.

По его словам, стоит решать эту ситуацию уже сейчас и не доводить ситуацию до экстремальной. Отметим, что изначально, как заявлял президент России Владимир Путин , «Северный поток » был «чисто коммерческим проектом». Новая ветка транспортировки газа не позиционировалась как альтернатива украинскому маршруту.