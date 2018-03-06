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Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял всю вину на себя
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Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял всю вину на себя 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: vesti-ukr.com
Пенсионер, сбитый одной из машин президента Украины Петра Порошенко, взял вину на себя. Как заявил изданию «Украинское время» министр внутренних дел страны Арсен Аваков, пожилой мужчина признался в нарушении правил дорожного движения.
>> Кортеж Порошенко сбил пенсионера
«Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил правила», — заявил Аваков.
Пенсионера уже прооперировали, его состояние оценивается как нетяжелое.
ДТП произошло в 11:45 (12:45 мск) в Киеве на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы проехал кортеж. Он пропустил первое авто эскорта Порошенко — полицейскую машину. В это время дорогу начал переходить мужчина. И его прямо на переходе, сбило второе авто из кортежа.
Как утверждают очевидцы, пожилой мужчина пытался перебежать дорогу. Сбившая его машина двигалась со скоростью примерно 80 километров в час. Первую помощь сбитому мужчине оказали патрульные, они же вызвали скорую.
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