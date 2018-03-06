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Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26
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Украинские СМИ отреагировали на катастрофу Ан-26 

Рамблер 4 часа назад
Украинские СМИ увидели в катастрофе российского Ан-26 в Сирии повод для шуток, пишет «Московский комсомолец».
Так, сайт «Миротворец» отметил, что вместе с самолетом Ан-26 «ликвидирован практически взвод российских оккупантов».
Часть украинских СМИ предположили, что Ан-26 подбили сирийские патриоты.
>> Появились новые данные о жертвах катастрофы Ан-26
А львовский новостной сайт пошутил, что российский самолет сбил «кортеж Порошенко» по аналогии с сегодняшней новостью о ДТП в Киеве, когда автомобиль из кортежа украинского президента травмировал переходящего через дорогу пожилого мужчину.
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