В Донбассе могут развернуть новую военную операцию

Офицер управления правового обеспечения Генштаба Вооружённых сил Украины Юрий Бобров сообщил, что в рамках ранее принятого закона о реинтеграции Донбасса, власти страны могут развернуть в регионе новую военную операцию.
По его словам, «АТО и новая операция не исключают одна другую».
«Нужно разделять понятие антитеррористической операции (АТО. — RT), она предусмотрена законом о борьбе с терроризмом… Такая операция была объявлена в 2014 году», — цитирует его РИА Новости.
Бобров уточнил, что решение о её продлении или прекращении будет принимать СБУ.
Он также добавил, что украинское командование определило кандидатуру командующего новой операцией, которую в ближайшее время, вероятно, утвердит президент Украины Пётр Порошенко.
Ранее в Генштабе Украины заявили, что выполнение закона о реинтеграции Донбасса позволит Киеву вернуть не только неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, но и Крым.
20 февраля украинский лидер подписал закон о реинтеграции Донбасса. Также он поручил Минобороны страны изменить формат силовой операции в регионе.