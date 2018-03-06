В Донбассе могут развернуть новую военную операцию

В Генштабе Украины заявили о возможности начала новой военной операции в Донбассе

Офицер управления правового обеспечения Генштаба Вооружённых сил Украины Юрий Бобров сообщил, что в рамках ранее принятого закона о реинтеграции Донбасса, власти страны могут развернуть в регионе новую военную операцию.

«Нужно разделять понятие антитеррористической операции (АТО. — RT), она предусмотрена законом о борьбе с терроризмом… Такая операция была объявлена в 2014 году», — цитирует его РИА Новости. По его словам, «АТО и новая операция не исключают одна другую».

Бобров уточнил, что решение о её продлении или прекращении будет принимать СБУ

Он также добавил, что украинское командование определило кандидатуру командующего новой операцией, которую в ближайшее время, вероятно, утвердит президент Украины Пётр Порошенко

Ранее в Генштабе Украины заявили, что выполнение закона о реинтеграции Донбасса позволит Киеву вернуть не только неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, но и Крым.