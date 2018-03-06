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В Донбассе могут развернуть новую военную операцию
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В Генштабе Украины заявили о возможности начала новой военной операции в Донбассе 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Офицер управления правового обеспечения Генштаба Вооружённых сил Украины Юрий Бобров сообщил, что в рамках ранее принятого закона о реинтеграции Донбасса, власти страны могут развернуть в регионе новую военную операцию.
По его словам, «АТО и новая операция не исключают одна другую».
«Нужно разделять понятие антитеррористической операции (АТО. — RT), она предусмотрена законом о борьбе с терроризмом… Такая операция была объявлена в 2014 году», — цитирует его РИА Новости.
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Бобров уточнил, что решение о её продлении или прекращении будет принимать СБУ.
Он также добавил, что украинское командование определило кандидатуру командующего новой операцией, которую в ближайшее время, вероятно, утвердит президент Украины Пётр Порошенко.
Ранее в Генштабе Украины заявили, что выполнение закона о реинтеграции Донбасса позволит Киеву вернуть не только неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, но и Крым.
20 февраля украинский лидер подписал закон о реинтеграции Донбасса. Также он поручил Минобороны страны изменить формат силовой операции в регионе.
RT на русском: последние новости
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