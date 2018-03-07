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Порошенко не согласился с требованием МВФ
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Порошенко не согласился с требованием МВФ по антикоррупционному суду 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать Международный валютный фонд (МВФ), заявил президент Петр Порошенко в интервью газете Financial Times, передает РИА Новости Украина.
Так Порошенко прокомментировал заявления МВФ относительно закона об Антикоррупционном суде. «Если кто-нибудь может представить, что иностранные доноры создают украинские суды, это противоречит Конституции», — отметил глава государства. Он добавил, что желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины. Также глава государства отметил, что готов подписать изменения в законопроект об Антикоррупционном суде, «если они будут отвечать конституции Украины».
Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.
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