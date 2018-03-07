Порошенко не согласился с требованием МВФ по антикоррупционному суду

Так Порошенко прокомментировал заявления МВФ относительно закона об Антикоррупционном суде. «Если кто-нибудь может представить, что иностранные доноры создают украинские суды, это противоречит Конституции», — отметил глава государства. Он добавил, что желание иностранных доноров оказать значительное влияние на назначение кандидатов в судьи в Антикоррупционный суд нарушает суверенитет Украины. Также глава государства отметил, что готов подписать изменения в законопроект об Антикоррупционном суде, «если они будут отвечать конституции Украины».

Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.