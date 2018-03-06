Украина атакует: «Газпром» жалуется

Как «Газпром» обжаловал решение суда о поставках газа на Украину

Украина намерен выставить «Газпрому» счет за транзит газа на $20 млрд, полагая, что тарифы ранее были занижены. «Нафтогаз Украины» уже начал начислять пени на $2,56 млрд, которые российская компания должна выплатить украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража. На Украине также считают, что ЕС должен окончательно заблокировать проект «Северный поток-2». Но пока газопровод, который «похоронит украинский транзит», имеет все шансы быть построенным.

«Cтоимость транзита по территории Украины является заниженной приблизительно в два раза. Мы попытаемся это доказать», — сказал он, выступая на украинском телеканале ICTV. «Нафтогаз Украины» хочет взыскать с «Газпрома» $20 млрд Коммерческий директор компании Юрий Витренко заявил, что тариф на прокачку газа по территории Украины занижен вдвое.

«Газпром», после того, как Стокгольмский арбитраж обязал его выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, начал процедуру расторжения соглашения. Соответствующее уведомление было направлено в адрес «Нафтогаза» 5 марта.

Концерн уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года, сообщил во вторник зампредправления «Газпрома» Александр Медведев

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам», — заявил глава газового концерна Алексей Миллер. В российской компании посчитали несправедливым решение арбитров. Сначала они обязали «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» за поставленный газ 2 с небольшим миллиарда долларов, а в феврале обязали «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за сокращение транзита.

«В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — заявил председатель правления «Газпрома». Он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — подчеркнул Миллер.

Кроме того, «Газпром» отказался начать поставки газа на Украину с 1 марта, заставив «Нафтогаз» покупать топливо в Европе по ценам в 4 раза выше российских. В этом году украинская компания должна купить не менее 4 млрд кубометров газа у России, в соответствии с решением того же Стокгольмского арбитража. «Газпром» сообщиил, что у него нет с «Нафтогазом» допсоглашения.

Украина хочет взыскать с «Газпрома» расходы на приобретение дорогого газа. Кроме того, Витренко заявил, что по долгу в $2,56 млрд уже начисляются пени. 5 марта он сообщил, что «сумма процентов за эти пять дней составила $2,5 млн».

«Мы готовы вести переговоры с «Газпромом», а если они будут неудачными, то готовы к новому арбитражу. Например, по поводу пересмотра тарифа. Мы считаем, что тариф на транзит может быть изменен и может быть приведен к большему соответствию с европейскими нормами и правилами», — сказал он на брифинге в понедельник. При этом «Нафтогаз» не собирается соглашаться на разрыв контракта, а готов обсуждать его пересмотр, с повышением цены транзита. По словам Витренко, претензии «Газпрома», в соответствии с соглашением, «Нафтогаз» может рассматривать 30 дней в части поставок газа, и 45 дней в части транзита.

«Нельзя исключать развития сценария, согласно которому свое решение о досрочном выходе «Газпрома» из договора будет вынесено уже после того, как сроки действия самого договора истекут, а это случится в конце 2019 года», — считает он. Юристы говорят, что расторжение контракта может надолго затянуться. Александр Пахомов , управляющий партнер юридической компании «УК Бизнес и право», отмечает, что в соответствии с регламентом Стокгольмского арбитража, срок рассмотрения исковых заявлений составляет 6 месяцев с момента их подачи, но он может быть увеличено по решению суда.

«Нафтогаз» также рассчитывает, что теперь ЕС откажется от проекта строительства «Северный поток-2». Этот газопровод идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Его мощность составит 55 млрд кубометров в год. Вместе с уже построенной первой системой «Северный поток» такой же мощности, балтийский маршрут позволит «Газпрому» снизить транзит газа через Украину до минимума. Это лишит страну примерно $2 млрд в год.

Украину, в противодействии «Северному потоку-2», поддерживают Польша и США, заинтересованные в продвижении на рынок своего сжиженного природного газа. Еврокомиссия , чтобы остановить проект, инициировала законодательные поправки в «третий энергопакет», позволяющие еврочиновникам де-факто заморозить проект.

Но против таких ограничений выступает Германия, которая получает наибольшую выгоду от реализации проекта.

Министр энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель заявил 6 марта российским журналистам, что в Германии также существуют разные взгляды на этот проект, есть политические силы, которые выступают против, но большинство в стране все же положительно относятся к перспективам строительства «Северного потока-2».

Проведенная экспертиза показывает, что в будущем с учетом всех существующих газопроводов, Германии и ЕС потребуется больше новых мощностей, отметила она.

По информации СМИ, юридическая служба Совета ЕС в своем заключении, переданном в Еврокомиссию в начале марта, посчитала, что трубопроводы, проходящие по территориальным водам государств ЕС, не могут регулироваться энергетическим законодательством Союза.

«Северный поток-2» позволит «Газпрому» уйти от украинского транзита, но не отменит решений Стокгольмского арбитража. Платить российской компании, вероятнее всего, придется. Возможностей для пересмотра решения практически нет.

Попробовать найти компромисс «Газпрому» и «Нафтогазу» будут помогать еврочиновники. Но, поскольку, стороны имеют радикально противоположные взгляды на предмет спора, а отношения между странами остаются накаленными, то максимум, что могут добиться европейцы, это гарантировать прокачку российского газа через Украину.

Стоит отметить, что пока рынки спокойно реагируют на новый газовый конфликт. Аналитик «Алор брокер» Кирилл Яковенко констатирует, что в случае с «Газпромом», на наш взгляд, пока он понес относительно небольшие потери в стоимости акций.

Если в начале газовых прений 3 марта акции газового гиганта падали на 1,5%, то на текущий момент бумаги компании были уже в лидерах роста, прибавляя 2,2% на 13:00 мск.

У «Газпрома» есть крупный козырь в виде «Северного Потока 2», говорит аналитик, но информационный фон вокруг компании пока остается взрывоопасным.