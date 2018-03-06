Медведчук: членство в НАТО несет угрозу национальной безопасности Украины 

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Членство Украины в ЕС и НАТО несет угрозу национальной безопасности и суверенитету страны.
Такое мнение высказал во вторник лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.
"Разочарование в идеях «евромайдана» очевидно: сегодня евроатлантическую интеграцию поддерживает не более 43% населения. Власть же, не желая замечать плоды своих «трудов», кормит общество сказками о близком европейском рае и навязывает стране национальную идею в виде членства в ЕС и НАТО, несмотря на то, что это несет угрозу национальной безопасности и суверенитету", — заявил Медведчук на своей странице в Facebook.
По мнению политика, украинская власть и народ живут в параллельных реальностях. «Неотложный» законопроект о нацбезопасности, закрепляющий в качестве «фундаментальных национальных интересов Украины» членство в ЕС и НАТО, внесен в парламент. Спикер [Андрей Парубий] назвал его важным «как для реформы сектора госбезопасности, так и для существенного шага на пути в НАТО» и выразил надежду на быстрое принятие. Похоже, на Украине власть и народ живут в параллельных реальностях", — отметил Медведчук.
По его словам, украинцы пытаются выжить в условиях, которые создала бездарная команда евроинтеграторов, разорвав взаимовыгодное сотрудничество с традиционными партнерами и обвалив экономику страны.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду и определил как неотложный законопроект о национальной безопасности. По словам министра обороны Степана Полторака, законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере нацбезопасности и обороны с учетом членства в ЕС и НАТО, а также систему руководства вооруженными силами.
В свою очередь представитель президента в Раде, депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко отметила, что в проекте закона «четко определено, какие службы и учреждения будут входить к нацбезопасности и обороне, обеспечивать этот момент, — СБУ, Нацгвардия, вооруженные силы, спецназ и так далее». По ее словам, в законопроекте также определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО.