Медведчук: членство в НАТО несет угрозу национальной безопасности Украины

ЕС и КИЕВ, 6 марта. / ТАСС /. Членство Украины НАТО несет угрозу национальной безопасности и суверенитету страны.

Такое мнение высказал во вторник лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук

"Разочарование в идеях «евромайдана» очевидно: сегодня евроатлантическую интеграцию поддерживает не более 43% населения. Власть же, не желая замечать плоды своих «трудов», кормит общество сказками о близком европейском рае и навязывает стране национальную идею в виде членства в ЕС и НАТО, несмотря на то, что это несет угрозу национальной безопасности и суверенитету", — заявил Медведчук на своей странице в Facebook.

По мнению политика, украинская власть и народ живут в параллельных реальностях. «Неотложный» законопроект о нацбезопасности, закрепляющий в качестве «фундаментальных национальных интересов Украины» членство в ЕС и НАТО, внесен в парламент. Спикер [ Андрей Парубий ] назвал его важным «как для реформы сектора госбезопасности, так и для существенного шага на пути в НАТО» и выразил надежду на быстрое принятие. Похоже, на Украине власть и народ живут в параллельных реальностях", — отметил Медведчук.

По его словам, украинцы пытаются выжить в условиях, которые создала бездарная команда евроинтеграторов, разорвав взаимовыгодное сотрудничество с традиционными партнерами и обвалив экономику страны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду и определил как неотложный законопроект о национальной безопасности. По словам министра обороны Степана Полторака, законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере нацбезопасности и обороны с учетом членства в ЕС и НАТО, а также систему руководства вооруженными силами.