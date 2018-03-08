Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали

Двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды, сообщается на странице "Движения Освобождение Винница" в Facebook.

"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", — говорится в сообщении на странице движения в Facebook. Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого областного совета, после трех неудачных попыток открыть внеочередную сессию. Отмечается, что военные были возмущены действиями властей, которые "повторяют сценарий своих предшественников".

На видео, прикрепленном к записи, один из военных подошел к микрофону и заявил, что после "избиения побратимов" под Радой, он не желает владеть наградой, подписанной президентом. Второй мужчина также выступил с короткой речью, а затем со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу", положил свою медаль на стол перед главой облсовета.

Ранее сотрудники МВД Украины разогнали разбитый у здания Верховной Рады лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили . Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон.

Сторонники Саакашвили заверяют, что акция была законной, поскольку заявка о ее бессрочном проведении была подана еще в октябре 2017 года. При этом активисты партии якобы покинули лагерь больше месяца назад, но на месте остались "военные и ветераны" силовой операции в Донбассе.