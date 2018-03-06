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На Украине с начала года корью заболели около 6,5 тысячи человек
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На Украине с начала года корью заболели около 6,5 тысячи человек 

RT на русском 6 марта 2018
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заместителя генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Госучреждения «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» Виктора Ляшко.
«По оперативным данным за 9-ю неделю корью заболело 684 человека, из них 266 взрослых и 418 детей. Это на 12% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года корью заболели 6 тыс. 484 человека — 2 тыс. 226 взрослых и 4 тыс. 258 детей», — сказал Ляшко.
27 февраля сообщалось, что на Украине за неделю корью заболели около 800 человек.
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