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Ахматову назвали украинской поэтессой
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Депутат Рады назвал Анну Ахматову украинской поэтессой 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады и член Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой назвал Анну Ахматову украинской поэтессой.
"Муж в могиле, сын — в тюрьме, помолитесь обо мне…" — так обращалась к людям Анна Ахматова (Горенко), великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская, когда ей было тяжелее всего. Русской ее сделала имперская пропаганда московитов. Московиты убили ее мужа, бросили за решетку ее сына, издевались над самой Анной Андреевной. Она их ненавидела — и публично говорила об этом, за что поплатилась. Это — наше, и не надо отдавать никому", — написал украинский депутат у себя в Facebook.
Ранее украинский литератор Юрий Винничук раскритиковал Михаила Булгакова и Александра Пушкина за плагиат. По его словам, они заимствовали "слишком много" образов и сюжетных линий для своих произведений у других авторов.
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