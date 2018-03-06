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Эксперт: украинская власть будет жестко подавлять активность сторонников Саакашвили
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Эксперт: украинская власть будет жестко подавлять активность сторонников Саакашвили 

Свободная пресса 6 марта 2018
Политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин, объяснил жестокий разгон «Михомайдана» тем, что принято окончательное решение о проведении досрочных парламентских выборов.
«Раньше просто не было необходимости столь решительно зачищать политическое пространство. Избирательный блок во главе с Саакашвили, если получит возможность вести активную кампанию, может помешать пропрезиденсткой коалиции, сформированной несколько дней назад, получить большинство в будущем парламенте. Поэтому власть показала, что она теперь будет жестко подавлять активность сторонников Саакашвили», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, так будут поступать и региональные губернаторы, связанные с правящей группировкой.
Читайте подробнее в материале «СП» «Звыряче побыття: Киев расправился с митингующими в угоду Западу».
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