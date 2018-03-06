Эксперт: украинская власть будет жестко подавлять активность сторонников Саакашвили

Политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин , объяснил жестокий разгон «Михомайдана» тем, что принято окончательное решение о проведении досрочных парламентских выборов.

«Раньше просто не было необходимости столь решительно зачищать политическое пространство. Избирательный блок во главе с Саакашвили, если получит возможность вести активную кампанию, может помешать пропрезиденсткой коалиции, сформированной несколько дней назад, получить большинство в будущем парламенте. Поэтому власть показала, что она теперь будет жестко подавлять активность сторонников Саакашвили», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, так будут поступать и региональные губернаторы, связанные с правящей группировкой.

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