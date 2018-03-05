Украинец пытался выехать в Польшу в туалете поезда

Житель Львовской области попытался пересечь украинско-польскую границу, спрятавшись в туалете поезда Львов — Краков. Об этом сообщает издание Zaxid.

Инцидент произошел 16 февраля. Пограничники обнаружили незадачливого путешественника, задержали его, но впоследствии отпустили.

На судебных слушаниях мужчина не появился, но подал заявление, в котором признал вину и попросил о снисхождении. Суд приговорил его к штрафу в 1700 гривен (3600 рублей) — минимально возможному наказанию по данному правонарушению.

17 февраля житель Львовской области пытался незаконно пересечь границу с Польшей и для этого пошел вприсядку мимо пункта паспортного контроля. 34-летний мужчина пытался незаметно пройти пункт пропуска на корточках, но его заметил инспектор пограничной службы.