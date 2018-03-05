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Политолог: Саакашвили либо «переключили», либо кинули
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Политолог: Саакашвили либо «переключили», либо кинули 

Украина.ру 5 марта 2018
Фото: Украина.ру
Директор агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко уверен, что палаточный городок под парламентом был разогнан, потому что «этот цирк уже всем надоел». При этом организаторы акции уже давно получили свое и не могли больше ничего выжать из этой акции.
«Теперь организаторам можно сосредоточиться на более перспективных темах и зарабатывать на них политический капитал. Тем более, Саакашвили понял, что здесь ловить ему нечего. Реакция Запада на «звирячче побиття» во время Майдана последовала в течение ближайших нескольких часов. После разгона МихоМайдана западной реакции до сих пор нет. Это говорит само за себя», — проанализировал событие эксперт.
В дополнение руководитель Центра политического маркетинга Василий Стоякин сказал, что разгон активистов Саакашвили ознаменовал собой свершившуюся договоренность между партиями БПП и «Народным Фронтом» относительно условиях их объединения.
«Уже давно в экспертной и политической среде ходят слухи о том, почему глава МВД Арсен Аваков («Народный Фронт» — ред.) не разгонял МихоМайдан. Потому что переговоры с президентской стороной ни к чему не вели. Ведь самого Авакова митинг не волновал, он должен был волновать президента. А разгон со стороны министра — свидетельство сделки или элемента сделки с БПП», — прикинул аналитик.
Стоякин также подметил отсутствие реакции народных масс и Запада на жесткий разгон протестующих. По его мнению, это связано с тем, что Михаила Саакашвили, изгнанного с территории Украины в Польшу, перемкнули на другую площадку.
«Саакашвили, думаю, выбросили в Польшу по согласованию с Западом. Его западные партнеры либо «переключили» Михо на другую площадку. И тогда показателем этого является его сегодняшнее заявление о том, что он намерен участвовать в президентских выборах в Грузии. Либо Михо просто «кинули», — считает политолог.
3 марта Украинские силовики снесли в центре Киева палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили. Сотрудники органов правопорядка допрашивают активистов, среди которых участники АТО. На месте протестов были изъяты гранаты РГД-5, «коктейли Молотова» и дымовые мины.
В результате столкновений пострадали четыре правоохранителя. В «Рухе новых сил» сообщают, что есть тяжело раненые активисты, однако их число не уточняется. Задержано, по меньшей мере, три десятка человек. Сами протестующие заявляют: количество задержанных приближается к сотне.
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