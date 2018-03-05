Политолог: Саакашвили либо «переключили», либо кинули 

Директор агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко уверен, что палаточный городок под парламентом был разогнан, потому что «этот цирк уже всем надоел». При этом организаторы акции уже давно получили свое и не могли больше ничего выжать из этой акции.
«Теперь организаторам можно сосредоточиться на более перспективных темах и зарабатывать на них политический капитал. Тем более, Саакашвили понял, что здесь ловить ему нечего. Реакция Запада на «звирячче побиття» во время Майдана последовала в течение ближайших нескольких часов. После разгона МихоМайдана западной реакции до сих пор нет. Это говорит само за себя», — проанализировал событие эксперт.
В дополнение руководитель Центра политического маркетинга Василий Стоякин сказал, что разгон активистов Саакашвили ознаменовал собой свершившуюся договоренность между партиями БПП и «Народным Фронтом» относительно условиях их объединения.
«Уже давно в экспертной и политической среде ходят слухи о том, почему глава МВД Арсен Аваков («Народный Фронт» — ред.) не разгонял МихоМайдан. Потому что переговоры с президентской стороной ни к чему не вели. Ведь самого Авакова митинг не волновал, он должен был волновать президента. А разгон со стороны министра — свидетельство сделки или элемента сделки с БПП», — прикинул аналитик.
Стоякин также подметил отсутствие реакции народных масс и Запада на жесткий разгон протестующих. По его мнению, это связано с тем, что Михаила Саакашвили, изгнанного с территории Украины в Польшу, перемкнули на другую площадку.
«Саакашвили, думаю, выбросили в Польшу по согласованию с Западом. Его западные партнеры либо «переключили» Михо на другую площадку. И тогда показателем этого является его сегодняшнее заявление о том, что он намерен участвовать в президентских выборах в Грузии. Либо Михо просто «кинули», — считает политолог.
3 марта Украинские силовики снесли в центре Киева палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили. Сотрудники органов правопорядка допрашивают активистов, среди которых участники АТО. На месте протестов были изъяты гранаты РГД-5, «коктейли Молотова» и дымовые мины.
В результате столкновений пострадали четыре правоохранителя. В «Рухе новых сил» сообщают, что есть тяжело раненые активисты, однако их число не уточняется. Задержано, по меньшей мере, три десятка человек. Сами протестующие заявляют: количество задержанных приближается к сотне.