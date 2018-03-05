«Киев не задумывается о Волынской резне»

МИД Польши раскритиковал статью Климкина о политике Варшавы

Украины Польша раскритиковала статью главы МИД Павла Климкина о том, что Варшава якобы неверно интерпретирует деятельность УПА. Варшава указала, что Киев прославляет «учредительный миф» о деятельности УПА при этом украинские власти совершенно не задумываются о Волынской резне и «пролитой крови поляков». Ранее сообщалось, что польские пограничники спрашивают въезжающих в страну украинцев об их отношении к Степану Бандере

«Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру», — отметил польский дипломат в интервью «Радио Польша». Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий подверг жесткой критике статью главы МИД Украины Павла Климкина для польской газеты Rzeczpospolita, в которой затрагивается тема Украинской повстанческой армии (запрещена на территории РФ ), передает ФАН.

Он также добавил, что Киев прославляет «учредительный миф» о деятельности УПА при этом Киев совершенно не задумывается о Волынской резне и «пролитой крови поляков».

Цихоцкий также добавил, что статья Климкина свидетельствует о его «исторической неграмотности, с которой трудно спорить».

Ранее в польской газете Rzeczpospolita была опубликована статья Павла Климкина, в которой министр дал оценку польско-украинским взаимоотношениям, а также заявил, что Польша дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, «приравнивая ее к преступлениям против польских граждан». При этом необходимо отметить, что члены УПА на Украине считаются национальными героями.

За тря дня до этого Климкин в своей колонке на портале «Збруч» заявил, что Киев и Варшава для преодоления кризиса в украинско-польских отношениях могут опираться на опыт Франции Германии , передает RT.

«Мы, поляки, хотим хороших отношений с украинцами. Мы считаем, что наши страны нуждаются друг в друге для того, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными», — сказал Дуда в ходе посещения Гуты Пеняцкой, где произошло массовое убийство поляков и евреев в 1944 году. Неделей ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки хотят хороших отношений с украинцами и считают, что обе страны нуждаются друг в друге.

По его словам, «поэтому обеим странам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года».

«Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу об отмене запрета на эксгумацию польских захоронений на территории Украины означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры от президентов обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения», — указывалось в заявлении. Между тем, за 10 дней до этого пресс-служба Дуды заявила, что в Польше «глубоко разочарованы» результатами переговоров между украинским вице-премьером Павлом Розенко и его польским коллегой Петром Глинским

Отмечалось также, что польская сторона надеется на отмену запрета на эксгумацию польских захоронений.

Днем ранее появились сообщения об еще одном щепетильном историческом вопросе, по которому у Варшавы и Киева существуют принципиальные расхождения. По данным телеканала Superstacja, польские пограничники начали спрашивать украинцев, желающих получить право на проживание в их стране, об отношении к лидеру УПА Степану Бандере.

Как отмечалось, во время собеседования с пограничниками на польско-украинской границе нужно высказать неодобрение по отношению к Бандере и УПА. Если стремящиеся попасть на территорию Польши украинцы отказываются отвечать или уклоняются от вопросов, во въезде в Польшу им отказывают. В Польше действует официальный запрет на идеологию УПА, передает НСН.

«Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны Армии Крайова (вооруженные формирования польского подполья во время Второй мировой войны. — «Газета.Ru) не было политики уничтожения населения. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано», — указал дипломат, добавляя, что Польша никогда не сможет поставить знак равенства между УПА и АК. В ноябре прошлого года глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что исторические разногласия между Украиной и европейскими странами могут стать причиной реальных проблем в отношениях Киева и ЕС . Причина такого заявления кроется все в том же историческом конфликте Польши и Украины, связанной с оценкой деятельности УПА.

«В отношении одного украинского чиновника уже начал действовать запрет на въезд в Польшу», — заявил он. Чуть ранее глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что Варшава запретила въезд в страну одному из украинских чиновников. По словам Ващиковского, запрет на въезд в Польшу распространяется на украинских чиновников, занимающих радикальную антипольскую позицию.