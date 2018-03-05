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Советник Порошенко покутил в Куршевеле под гимн Украины
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Советник Порошенко с бокалом шампанского покутил в Куршевеле под гимн Украины 

Lenta.ru 8 часов назад
Внештатный советник президента Украины Юрий Косюк отдохнул на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В местном ресторане La Mangeoire он вместе с другими посетителями пел гимн Украины, запивая дорогим шампанским Dom Perignon. Видеозапись этой сцены опубликовала на YouTube шеф-редактор новостного ресурса Sharij.net Ольга Шарий.
В ролике официанты несут несколько ящиков с Dom Perignon во время вечеринки в заведении. В это время гости поют украинский гимн, размахивая сине-желтыми флагами.
Юрий Косюк — один из богатейших людей Украины, ему принадлежит бренд «Наша Ряба». «Украинская правда» писала, что в 2018 году его компания будет получать господдержку за строительство и реконструкцию птицефабрик.
В январе на Украине разгорелся скандал в связи с тем, что президент Петр Порошенко потратил полмиллиона долларов (несколько десятков своих официальных зарплат) во время новогоднего отдыха на Мальдивах. По словам главы государства, он тратил личные, а не бюджетные средства.
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