Российского депутата обстреляли в Донбассе

Российский депутат Алексей Журавлев попал под минометный обстрел в Донбассе, сообщает Telegram-канала WarGonzo.
По данным канала, депутат Госдумы от партии «Родина» едва не стал жертвой обстрела со стороны Вооруженных сил Украины неподалеку от линии фронта в районе донецкого села Крутая Балка. Огонь по парламентарию и сопровождавшим его лицам велся из 82 минометов и стрелкового оружия.
Во время происшествия депутат находился в автомобиле вместе с командиром интернациональной бригады «Пятнашка» Олегом Мамиевым, более известным под позывным «Мамай». Бойцы подразделения во время обстрела прикрывали Журавлева.
Канал не сообщает, получил ли депутат какие-либо повреждения.
На прошлой неделе Следственный комитет заочно предъявил обвинение в убийстве оператора Первого канала Анатолия Кляна подполковнику Вооруженных сил Украины Николаю Маломену. По версии следствия, в июне 2014 года командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка ВСУ вооружил своих подчиненных и приказал им стрелять в любого человека, который приблизится к войсковой части между городом Авдеевка и селом Спартак в Донбассе. В ночь с 29 на 30 июня к части подъехал автобус с матерями не желавших служить военных и журналистами российских и украинских телеканалов. Подполковник вновь отдал приказ открыть огонь, в результате чего оператор Клян, находившийся в автобусе, получил смертельное огнестрельное ранение из автомата Калашникова.