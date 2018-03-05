Российского депутата обстреляли в Донбассе

ВСУ обстреляли из минометов депутата Госдумы

Российский депутат Алексей Журавлев попал под минометный обстрел в Донбассе, сообщает Telegram-канала WarGonzo.

По данным канала, депутат Госдумы от партии «Родина» едва не стал жертвой обстрела со стороны Вооруженных сил Украины неподалеку от линии фронта в районе донецкого села Крутая Балка. Огонь по парламентарию и сопровождавшим его лицам велся из 82 минометов и стрелкового оружия.

Во время происшествия депутат находился в автомобиле вместе с командиром интернациональной бригады «Пятнашка» Олегом Мамиевым, более известным под позывным «Мамай». Бойцы подразделения во время обстрела прикрывали Журавлева.

Канал не сообщает, получил ли депутат какие-либо повреждения.