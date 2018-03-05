Эксперт усомнился в возможности Саакашвили и его сторонников выиграть выборы в Грузии

Руководитель Центра проблем глобализации, политолог Александр Чачиа прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили , который призвал сторонников вернуться к власти в Грузии в 2018 году. «Я не знаю, что он подразумевает под словом „мы“. Если он как „его величество государь“ себя величает во множественном числе и имеет в виду себя самого, то это невозможно. Потому что уровень его авторитета в широких массах населения Грузии крайне низок. Представление о том, что он или его партия могут выиграть президентские или парламентские выборы, основано на крайнем недовольстве населением политикой нынешних властей. У него был бы шанс, на мой взгляд, сохранить тот авторитет и то влияние, которое было на момент прошлых выборов, хоть он и проиграл со значительным процентом (в 2017 году партия Михаила Саакашвили „Единое национальное движение“ (ЕНД) набрала 16,99% голосов. — RT), — отметил Чачиа.

По словам политолога, если бы Саакашвили не поехал на Украину , а „работал бы на нейтральной политической ниве, затем вернулся бы в Грузию, заявил свои права, то в таком случае у него ещё мог быть какой-то шанс“.

Как отметил Чачиа, даже если Саакашвили вместе с соратниками предложат другого кандидата, то он также не сможет претендовать на власть.

»После того, как он бегал по крышам, после того, как его хватали за чуб и запихивали в «воронок», как он ночевал в палатках, он фактически превратился в клоуна. После этого рассчитывать на то, чтобы стать президентом в Грузии — это очень наивно. И любой кандидат от «Единого национального движения», любой политический деятель, который занимал посты в период правления Саакашвили, обречён на неудачу. Без него «Единое национальное движение» не представляет политическую силу в Грузии», — заключил Чачиа.

Ранее Саакашвили призвал своих однопартийцев из «Единого национального движения» вернуться к власти в текущем году. Он заявил, что «мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили».