«Нафтогаз» нагрели в Европе

После расторжения контрактов с «Газпромом» Украина была вынуждена закупать газ из Европы с четырехкратной наценкой. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев сумел за сутки заменить российский газ европейским и «слез с газовой иглы России». Украина, по словам Витренко, будет нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать.

Украине пришлось закупить газ из Европы по цене, в четыре раза превышающей российское предложение на «голубое топливо». Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что Украине нужно было «продержаться ровно сутки», и они «справились». Закупки газа в Европе обошлись Украине в $1000 за кубометр, а порой «цены поднимались даже до $1325», отметил украинский газовик.

Коммерческий директор украинской газовой компании посетовал на то, что Украина будет нести «огромные убытки», которые никто не будет покрывать. Одновременно с этим Витренко заявил, что заплатить разницу должен будет «Газпром». В своем фейсбуке Юрий Витренко написал, что «Газпром» оказался в ловушке, которую сам подготовил для украинской компании». По его словам,

Украина не только сумела обеспечить импорт газа из Евросоюза , но и «слезла с газовой иглы» России.

Витренко поблагодарил «всех сознательных украинцев» за снижение потребления электричества и газа — благодаря этому, отметил он, «Нафтогаз» сумел заменить газ, «который должен поставляться от „Газпрома“. Он также добавил, что „Нафтогаз“ зарабатывает для украинцев, а не „занимается расточительством“.

В воскресенье, 4 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с газоснабжением нормализовалась за счет увеличения поставок газа из ЕС.

»Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии и Венгрии», — написал в твиттере глава Украины.

Кроме того, Киев «смог перекрыть дефицит» с помощью газа в хранилищах и собственной добычи, отметил он. Ранее на Украине до 7 марта был введен национальный план экономии в газопотреблении.

План экономии был введен согласно указу Минэнерго и статье 6 закона «О рынке природного газа». Согласно национальному плану, Украина переведет энергопроизводящие предприятия с газа на мазут — такое положение сохранится «до 6 марта включительно», отметил глава украинского Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик

«У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9% и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — значится в официальном фейсбуке «Нафтогаза». Это позволит Украине сэкономить 15-20 млн кубометров газа в сутки, уверен он. Насалик заявил, что «Нафтогаз» столкнулся с дисбалансом в объеме до 20 млн кубометров газа из-за «невыполнения „Газпромом“ своих обязательств» по контракту и судебному решению о возврате предоплаты за газ.

«Газпром» опустился до уровня «наперсточников». Не выполняют решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижают давление в трубе, будучи неспособными выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию, сложившуюся после решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Газпром» действительно получил денежные средства от «Нафтогаза Украины» в оплату мартовских поставок газа. Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано Дополнительное Соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму», — заявил Медведев. Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года. В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть фактически покупая у них тот же российский газ, но с наценкой. После обязующего решения Стокгольмского арбитража Киев заявил о готовности вернуться к закупкам газа у России, но поставки не были возобновлены. «Газпром» вернул предоплату и остановил поставки газа на Украину, мотивировав это отсутствием согласованного протокола о поставках. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил в субботу, 3 марта, что российская монополия начала процедуру расторжения контрактов с украинской фирмой в Стокгольмском арбитражном суде.