Названо число воспользовавшихся «безвизом» украинцев

Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян.



Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це — те ж саме коло «прогнозистів», які пророчили, що нам його й не нададуть. pic.twitter.com/tsYApsbxw1— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.