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Названо число воспользовавшихся «безвизом» украинцев
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Порошенко назвал число воспользовавшихся безвизовым режимом украинцев 

RT на русском 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о том, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Европейского союза. По его словам, возможность посещать страны ЕС без визы использовали около 500 тыс. граждан Украины.
При этом он добавил, что не стоит верить людям, которые прогнозируют отмену безвизового режима.
11 декабря Госпогранслужба Украины сообщила, что с момента отмены для украинцев виз в ЕС безвизом воспользовались 355 тыс. украинских граждан.
20 декабря ЕС предъявил требования Украине для сохранения безвизового режима.
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