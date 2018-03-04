Названо число воспользовавшихся «безвизом» украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о том, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Европейского союза. По его словам, возможность посещать страны ЕС без визы использовали около 500 тыс. граждан Украины.
При этом он добавил, что не стоит верить людям, которые прогнозируют отмену безвизового режима.
Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян.
Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це — те ж саме коло «прогнозистів», які пророчили, що нам його й не нададуть. pic.twitter.com/tsYApsbxw1— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.
11 декабря Госпогранслужба Украины сообщила, что с момента отмены для украинцев виз в ЕС безвизом воспользовались 355 тыс. украинских граждан.
20 декабря ЕС предъявил требования Украине для сохранения безвизового режима.