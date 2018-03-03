На Украине создали новые войска

Президент Украины Петр Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций ВС Украины. Текст самого положения не опубликован, так как оно засекречено, сообщается в указе президента. Указ выложен на его сайте, передает РИА Новости

Силы специальных операций (ССО) предназначены для проведения специальных операций, в их задачи входит также специальная разведка. В состав подразделения входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Они комплектуются специалистами, обладающими навыками в сфере разведки, прямых акций и военной поддержки. Информация о личном составе ССО засекречена.

По информации минобороны Украины, Силы специальных операций могут привлекаться к «осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержке действий движения сопротивления, проведению военных информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом».