Уничтожить ДНР и ЛНР. Предложен новый выход

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Волкер призвал ликвидировать ДНР и ЛНР 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер предельно ясно обозначил позицию американцев по урегулированию конфликта на востоке Украины. Как написал Волкер в своем Twitter, Луганская и Донецкая народные республики должны быть ликвидированы. США по-прежнему считают, что республики создала Россия, чтобы усилить внутриукраинский кризис, пишет "Интерфакс".
>> Бунт в Луганске: попытка присоединить ЛНР к ДНР
Отрицая очевидное, Волкер написал, что Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минских соглашений. Чиновник подчеркнул, что российский план создать более дружественное украинское правительство не работает.
Волкер заключил, что ситуацию может исправить только ввод миротворцев ООН, а на организацию выборов на после их размещения может потребоваться до полугода.
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