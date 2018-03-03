США предложили ликвидировать ДНР и ЛНР

Волкер призвал ликвидировать ДНР и ЛНР

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Порошенко заявил, что дефицита газа больше нет

В палаточном городке у Рады нашли гранаты, мины и коктейли Молотова

Киев: в столкновениях у Рады задержаны 50 человек, десять пострадали