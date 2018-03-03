Россия может остаться без украинских артистов

Почему украинским артистам хотят запретить выступать в России

Верховной раде зарегистрировано три законопроекта, которые вводят ограничения для украинских артистов, выступающих в России. Они должны будут сообщать СБУ о своём намерении дать концерт в РФ, а российские организаторы мероприятий — перечислять 20% сборов на специальный счёт Министерства обороны Украины. В противном случае деятелям культуры грозит крупный штраф. По мнению экспертов, эти драконовские меры направлены на разрыв культурных связей между странами. К чему могут привести подобные законодательные инициативы — в материале RT.

Культурная инициатива

1 марта в Раде зарегистрировано три законопроекта, которые определяют правила работы украинских артистов на российских мероприятиях, а также размер платы за право выступать в «стране-агрессоре». Авторами документов №8085, 8086 и 8087 стали 11 народных депутатов из разных фракций, поддержку им оказывает вице-премьер Вячеслав Кириленко

Основные правила поведения украинских артистов прописаны в законопроекте №8085. Так, каждый исполнитель должен не позже чем за 10 дней до выступления предупредить СБУ о намерении принять участие в концерте на территории России, после чего Госкомтелерадио вносит его имя в публичный реестр. О том, что исполнитель выступает в РФ, должно быть указано на афишах, при трансляции клипов или рекламы с его участием на территории Украины, причём надпись должна занимать не менее 10% площади листовки или телеэкрана. Украинским артистам запрещено выступать в Крыму и в непризнанных республиках ДНР и ЛНР.

«Неважно, это одно выступление артиста во время сборного концерта или сольное выступление. Плата взимается одинаковая», — рассказал вице-премьер Вячеслав Кириленко. Законопроекты №8086 и 8087 вносят измерения в Налоговый или Бюджетный кодексы, а также указывают размер платы артиста за право выступить в России — 20% от сборов, которые получили организаторы.

Плата должна быть перечислена не позднее 10 дней после выступления, а распорядителем средств будет Министерство обороны Украины.

Законодатели предлагают все вырученные деньги направлять на нужды ВСУ.

«Принятие законопроекта позволит создать дополнительный эффективный правовой механизм для противодействия информационной и гуманитарной агрессии Российской Федерации против Украины, снизит мотивацию для публичных лиц проводить гастрольно-концертную деятельность на территории России или на оккупированной территории Украины», — говорится в пояснительной записке к законопроекту №8085. Маркировка по-украински Кириленко уверен, что законопроекты будут приняты до середины июля, а новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2019 года. За их нарушение предусмотрен административный штраф. Например, за отсутствие предупреждения СБУ нужно будет заплатить от 50 до 100 минимальных заработных плат ($7—14 тыс.) за каждый факт несанкционированного выступления.

В России регулярно выступают все самые известные украинские артисты: Ани Лорак, Светлана Лобода , группа «ВИА Гра», Вера Брежнева , группа «Время и стекло», Потап с группой Mozgi, Иван Дорн и другие. Они неоднократно получали престижные музыкальные премии в Москве и Санкт-Петербурге и большую часть своих композиций исполняют на русском языке. Все они на вопросы о выступлениях на российских концертах отвечают, что «музыка выше политики».

Однако на протяжении последних лет они сталкиваются с жёсткой критикой на Украине. Так, все концерты Ани Лорак срывали националисты. Неоднократно от выступлений у себя на родине из-за угроз отказывались Потап и Настя Каменских , а также Светлана Лобода.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько предложила «маркировать гастролирующих в России украинских артистов», которые при пересечении границы должны на камеру говорить: «Я предатель. Во время войны я поехал (а) на гастроли в Россию».

Представители певицы в грубой форме отказались прокомментировать RT её инициативу.

«Приходько в первую очередь стоит обратить внимание на себя. Она сделала себе имя на «Фабрике звёзд», на отвратительном выступлении — но от России — на Евровидении, а теперь начинает что-то говорить, решив все свои вопросы. Хотя она никогда умом не отличалась… Можно понять, когда политики несут ахинею: им это по работе иногда надо. Но странно, когда такое говорят музыканты. Она забыла — или так и не узнала — самое главное: артисты поют для людей, у музыки нет границ», — заявил он в беседе с RT. Продюсер Виктор Дробыш назвал предложение Приходько глупостью.

«Ставят перед выбором» «Проблема заключается в том, что выступать на Украине просто негде. Крупные компании отказались от больших корпоративов с приглашёнными звёздами, политики предпочитают не светиться, а громкие свадьбы празднуют за границей. Население, особенно в регионах, не может себе позволить несколько раз в месяц посещать концерты любимых звёзд, поэтому все и уехали в Россию», — рассказала в беседе с RT представитель украинской певицы, которая активно вступает в РФ. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью RT отметил, что конкуренция среди артистов на Украине очень высокая и большинство местных исполнителей хотят на антироссийском пиаре потеснить конкурентов «и для этого выдвигают самые сумасбродные идеи».

«Мы поддержим эту инициативу, поскольку считаем её правильной. Нельзя выступать в России и делать вид, что любишь Украину», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт». Месяц назад ввести ограничения на выступления украинских певцов в России предложил вице-премьер Вячеслав Кириленко. Он презентовал основные идеи, которые легли в основу трёх зарегистрированных в Верховной раде законопроектов. На видео, которое было опубликовано 2 марта, Кириленко говорит, что парламент должен утвердить законопроекты до середины июля.

«Очевидно, что депутаты хотят ввести запрет на выступление украинских артистов в России. Организаторы никогда не перечислят 20% доходов на счета Минобороны, а артисту невыгодно попадать в разные чёрные списки. То есть нас фактически ставят перед выбором: живи бедно на Украине или забудь про свою страну», — говорит в беседе с RT директор украинского артиста. Драконовские меры «У меня был разговор с украинскими артистами, они жаловались по этому поводу. Всё делается для того, чтобы выдавить основных украинских исполнителей, которые работают в России, чтобы каким-то образом блокировать возможность диалога между нашими странами путём обмена артистами. Это неадекватные решения», — заявил в интервью RT певец Лев Лещенко. Три представителя известных на Украине артистов сообщили RT, что пока советуются с юристами и не приняли никакого решения.

«Как проконтролировать, сколько артист заработал? Кто им даст информацию, сколько артист заработал? Каким образом они собираются брать с российских организаторов деньги, совершенно непонятно. Российский организатор просто проигнорирует это. Концерт проходит на российской территории. При чём тут украинские фискальные службы?» — сказал Лещенко. Российский певец считает, что помимо того, что «этот закон драконовский, он ещё и глупый».

Сейчас на Украине сильна антироссийская риторика, и часть депутатов делают на этом пиар, считает Александр Охрименко. Законопроект о том, чтобы облагать налогом украинских артистов, выступающих в России, «укладывается в рамки этой политической тенденции».

«Не исключено, что часть из них примет другое гражданство, например белорусское. И после этого будут ездить в Россию, не нарушая закона», — считает Охрименко. Но в случае его принятия, уверен эксперт, артисты найдут обходные варианты.

«Это искусственный разрыв культурных связей, которые складывались веками», — подчеркнула депутат Госдумы РФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова считает, что законопроект «направлен на противодействие России».

«Законопроект в этом смысле довольно агрессивный. Подтекст такой: делитесь с нами, а мы направим эти деньги на оснащение тех отрядов, которые воюют в Донбассе и, по мнению украинских политиков, ведут войну с Россией», — заявила она в интервью RT. По словам Казаковой, украинские политики решили, что артисты должны с ними поделиться.

«Российские площадки пустовать не будут, если украинские артисты не смогут к нам приехать», — отметила депутат. Казакова уверена, что украинские исполнители и театральные деятели будут возмущены и станут сопротивляться этому процессу, если, конечно, у них хватит на это сил. Если нет, то «они могут даже покинуть страну, чтобы свободно осуществлять свою творческую деятельность». Таким образом Украина потеряет часть своих исполнителей, считает Казакова.