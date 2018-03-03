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Украинские военные потеряли секретные документы
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Украинские военные потеряли секретные документы 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Командование ВВС Украины начало служебное расследование после исчезновения секретных документов в одной из воинских частей в Виннице. Об этом сообщается на странице пресс-центра Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
«Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети Интернет относительно утраченного документа с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа у командования Воздушных сил проводится служебное расследование», — говорится в сообщении.
По данным украинского телеканала «Громадське», речь идет о совместном приказе Минобороны Украины и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах.
Пропажу документа обнаружили в ходе проверки в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ 7 февраля. Позже, 12 февраля, по факту исчезновения документа было открыто уголовное производство.
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