«Открути»: украинцев призвали устроить Порошенко газовую диверсию

Украинцев призвали устроить Порошенко газовую диверсию

«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах», — написал Порошенко в Facebook. Президент Петр Порошенко призвал сограждан экономить газ в условиях угроз «Газпрома» разорвать контракты на поставку «голубого топлива» Украине и заявил, что сам якобы присоединяется к инициативе под хештегом #прикрути.

«Призываю украинцев принять участие в акции «открути». Увеличьте на два градуса температуру в квартирах, друзья. Вас обворовывают на тарифах, вы оплачиваете схемы «Роттердам+", позволяющие этим задницам отдыхать по полмиллиона долларов. Но они идут дальше. Они считают, что вы — животные. Что вы еще и мерзнуть будете по их вине», — призвал соотечественников украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. «Они болтали несколько лет, что никакой зависимости нет. Они уверяли вас, что российский газ они не покупают. Они хвастались и остаточно прощались. Значит они просто ошибаются и все под контролем. Поддайте жару. Ходите по квартирам в трусах. Наслаждайтесь жарой, представьте, что вы на Мальдивах. Помните — мы независимы от российского газа. Помните — никто не сможет манипулировать газом. Помните — мы остаточно попрощались. Потому поддайте температуры. Участвуйте в акции «открути». Слава Украине!», — добавил Шарий. У граждан инициатива померзнуть назло русским вызвала неоднозначную реакцию и даже попытки устроить газовую диверсию, просто сделав батареи отопления погорячее.

Судя по комментариям к его записям и видеороликам, на призыв откликнулось немало украинцев, некоторые из них не постеснялись заявить об этом прямо.

Как сообщал «Ридус», накануне председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о том, что вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.