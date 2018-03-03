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СБУ заблокировала поставки книг из России
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СБУ заблокировала поставки книг из России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сумской области Украины сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками выявили попытки «контрабанды» российских книг. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
«Оперативники задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен». «Контрабанда», в частности, содержала «образцы антиукраинского характера», при этом, по утверждению СБУ, отгрузка печатной продукции осуществлялась в Москве после оплаты и согласования перечня изданий.
6 февраля Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил для ввоза в страну книгу «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ.
В декабре 2017 года на Украине запретили продажу книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».
В начале 2017-го на Украине вступил в силу закон, который ограничивает ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. В мае того же года был одобрен порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных на Украину без разрешения.
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