СБУ заблокировала поставки книг из России

В Сумской области Украины сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками выявили попытки «контрабанды» российских книг. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Оперативники задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен». «Контрабанда», в частности, содержала «образцы антиукраинского характера», при этом, по утверждению СБУ, отгрузка печатной продукции осуществлялась в Москве после оплаты и согласования перечня изданий.

6 февраля Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил для ввоза в страну книгу «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ.

В декабре 2017 года на Украине запретили продажу книг « Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».

В начале 2017-го на Украине вступил в силу закон, который ограничивает ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. В мае того же года был одобрен порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных на Украину без разрешения.