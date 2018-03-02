Янукович обнародовал обращение к Путину

Опубликовано обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину, сделанное в марте 2014 года.
«Как официально избранный президент Украины, заявляю. События на майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой», — говорится в обращении.
В заявлении также сказано, что «под влиянием западных стран происходит открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам».
«В связи с этим обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», — отмечается в тексте обращения.
22 февраля были опубликованы полные тексты писем Януковича мировым лидерам.
russian.rt.com
russian.rt.com
russian.rt.com
В письмах лидерам Германии, Франции и Польши, руководителям ряда международных организаций (Совета Европы, ПАСЕ, Европарламента), а также президентам России и США Янукович рассказал о событиях 2014 года на Майдане, а также предложил пути урегулирования конфликта на Украине.