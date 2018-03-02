Янукович обнародовал обращение к Путину

Опубликовано обращение Януковича к Путину от 2014 года

«Как официально избранный президент Украины, заявляю. События на майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой», — говорится в обращении.

В заявлении также сказано, что «под влиянием западных стран происходит открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам».

«В связи с этим обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины», — отмечается в тексте обращения.

22 февраля были опубликованы полные тексты писем Януковича мировым лидерам.

russian.rt.com

russian.rt.com

russian.rt.com