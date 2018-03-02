Украина перестанет говорить по-русски: отменен языковой закон времен Януковича

Конституционный суд Украины признал закон «Кивалова-Колесниченко» не отвечающим основному закону. Националисты готовятся внести свой вариант закона, регулирующий основы языковой политики

«Вчера Конституционный суд вынес решение, что принятый 3 июля 2012 закон об основах государственной языковой политики является неконституционным. Искренне поздравляю всех украинцев с этим решением украинского Конституционного суда», — заявил на заседании Верховной Рады сегодня ее спикер Андрей Парубий. Закон «Кивалова-Колесниченко», который приняли в 2012 году и попытались отменить сразу же после Майдана, перестал действовать на Украине.

Глава украинского парламента сразу же сообщил о том, что данное решение КСУ открывает для депутатов возможность принять новый закон о языке.

«Я прошу фракции провести консультации по тем проектам, которые зарегистрированы, чтобы мы могли обсудить и выйти на положительное решение», — отметил Парубий.

Украинские националисты уже готовятся выдвинуть свои предложения. Тем временем, русские Украины неожиданно получили уникальную возможность защитить свои права. Роковой закон для Украины

Принятие закона в 2012 году вызвало протесты среди националистической части общества, получившие название «Языковой Майдан». Однако еще больше вреда нанесла попытка отменить этот закон, которую предприняли 23 февраля захватившие власть и контроль над Радой «майдановцы».

Тогда кадры с голосованием в Раде смотрела вся Украина. Однако оно дало немного не тот эффект, на который ожидали «патриоты». Утрату закона, который гарантировал статус регионального тому языку, на котором общаются свыше 10% жителей региона, особенно болезненно восприняли на юго-востоке страны. Как позже признавались даже сторонники Майдана, отмена закона «Кивалова-Колесниченко» Радой стала катализатором, который подтолкнул к выходу из Украины Крым . На Украине судорожно попытались исправить сложившееся положение. В столице украинского национализма — Львове — заявили, что будут один день говорить на русском языке, показывая, что Украина открыта миру.

«Тогда они рядились в тоги демократов, пытались удержать Крым и Донбасс и поняли, что поторопились, на них насели Госдеп, Европа, было много гневных заявлений с Запада о том, что совершили глупость, и отмену закона не стали подписывать на уровне спикера», — вспомнил в комментарии изданию Ukraina.ru политолог Владимир Корнилов. Однако на юго-востоке показательным акциям и призывам не сильно поверили. В итоге 28 февраля новоназначенный представитель президента в Крыму Сергей Куницын заявил, что Александр Турчинов , который тогда был не только главой парламента, но и исполнял обязанности президента Украины, наложит на закон вето. По словам Куницына, ему удалось убедить Турчинова сделать это, приведя пример Крыма, жители которого не стали терпеть ущемления своих прав, а начали организовывать свой выход из Украины. Впрочем, Турчинов дело до вето не довел. Он просто не подписал закон.

Таким образом, де-юре Украина все это время жила по закону «Кивалова-Колесниченко». Украинских националистов это не устроило. «Свобода», чьи члены 23 февраля и поставили вопрос об отмене закона «Кивалова-Колесниченко» не успокоилась. В том же 2014 году «свободовцы» отправили в КСУ представление, которое и удовлетворили судьи спустя четыре года.

Однако признание закона «Кивалова-Колесниченко» неконституционным имеет негативные последствия прежде всего для украинских националистов. Возвращение русского языка

«Забавно, что отменив этот закон, они тем самым восстановили закон о языках еще советской Украины 1989 года. Теперь с момента официальной отмены закона «Кивалова-Колесниченко» русский язык снова получает статус языка межнационального общения. То есть русский язык должны преподавать в местах компактного проживания русских жителей и так далее. То есть у русского языка снова появляется официальный статус на Украине», — указывает Корнилов. Правовые лакуны — своеобразные пробелы в праве являются для любого государства нежелательными. Обычно их стараются устранять. Языковая политика не является исключением в данном случае. Еще во времена СССР языковой вопрос на Украине был урегулирован. Кстати, бурным развитием украинского, его кодификации Украина обязана как раз советской эпохе. Закон «Кивалова-Колесниченко» был призван заменить собой нормы советского права по языкам, которые де-юре оставались в силе на Украине, но де-факто их практически не применяли.

«Звоню Шишкину. Виктор Иванович большооооой авторитет, первый генеральный прокурор Украины, экс-судья Конституционного суда. «А что ж теперь?— спрашиваю, — Предыдущий советский закон о языке вступает в силу?». «Нет, у нас нет такого правила обратного действия к предыдущему закону. Теперь в силе Конституция. Создался частичный вакуум. Нужно принимать новый закон о языке», — поделилась она в Facebook. Однако у украинских националистов и на это есть свой ответ. Одиозная детская писательница Лариса Ницой , известная своими атаками на русский язык, который она называет «тамбовским», на этот раз заявила, что возврата к русскому, как к языку межнационального общения, не будет.

Однако даже Ницой признает: теперь у Украины прибавятся проблем. И не с русскими, а с соседями страны, которые ранее весьма нервно отреагировали на попытки сделать образование на Украине исключительно украиноязычным. И снова dzień dobry

«Представляю, какая будет баталия с меньшинствами! Точнее со странами, которые стоят у них за спиной. Ведь сами меньшинства — это просто инструмент, которым они нам выкручивают руки. Представляют, как они нас за горло возьмут», — пишет та же Ницой. Сторонники националистов уверены: новый закон о языке, который разработают их единомышленники, вряд ли понравится соседям Украины.

Польша, Украинские националисты еще помнят, как Венгрия Румыния сплотились в своем желании противостоять новому закону об образовании, уничтожающему обучение на родном для нацменьшинств языке в школе. Благодаря усилиям преимущественно Будапешта и в меньшей мере Варшавы Бухареста , вступление в силу закона отсрочили на три года.

«Я был против самого закона «Кивалова-Колесниченко» потому, что считал, что закон о языках УССР 1989 года идеален, он устанавливал статус двух языков в стране. Зачем нужно было городить огород и принимать новый закон, я не понимаю (…) Я очень надеюсь, что наличие трех законопроектов может означать, что в результате ни один из них не пройдет», — заявил в комментарии Ukraina.ru политолог Константин Бондаренко. Теперь же, по словам, Ницой, уже есть целых три законопроекта, которые призваны урегулировать языковой вопрос на Украине.

В то же время, он отмечает, что сейчас в силу должен вступить именно закон 1989 года.

«Свобода» будет продолжать бороться за украинский язык, и за то, чтобы был нормальный языковой закон на Украине», — заявил народный депутат-«свободовец» Андрей Ильенко. Пока западные партнеры Украины молчат, что понятно — отвечать не на что. Пока новый закон о языке не принят, а значит в силе относительно либеральный советский закон. Но националисты намерены как можно скорее исправить эту ситуацию.

Это значит, что в ближайшее время Киев ожидает новый виток противостояния прежде всего с Будапештом и Варшавой, которые известны рьяным отстаиванием прав представителей своих народов на Украине.