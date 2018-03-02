Защита Саакашвили будет просить суд о допросе Порошенко по делу о лишении гражданства 

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Защита лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили будет просить Кассационный административный суд допросить президента Украины Петра Порошенко по делу о лишении экс-губернатора Одесской области гражданства. Об этом сообщил в пятницу его адвокат Руслан Чернолуцкий во время перерыва в заседании суда.
"Мы будем ходатайствовать о допросе президента Петра Порошенко к качестве свидетеля, чтобы он дал пояснения относительно оснований предоставления и лишения гражданства Саакашвили", — сказал он.
Если не получится допросить президента лично в суде, продолжил адвокат, то будут рассматривать возможность допроса в режиме видеоконференции.
Кассационный административный суд Верховного суда Украины в пятницу продолжил заседание по иску Саакашвили о признании незаконности указа Порошенко о лишении его гражданства. В ходе заседания суд постановил рассматривать дело в упрощенном порядке.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области, а в декабре того же года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года, когда политик находился в США, Порошенко лишил его гражданства. За несколько дней до этого Саакашвили отказался от губернаторства.
Экс-глава Одесской области в начале сентября 2017 года при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Затем Саакашвили попытался получить статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть попросил убежище. После серии судебных разбирательств экс-президент Грузии не смог добиться искомого статуса, а 12 февраля был задержан в Киеве и выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину.
Государственная пограничная служба Украины позже запретила Саакашвили въезд в страну до февраля 2021 года. В Нидерландах Саакашвили получил разрешение на временное проживание.