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«Оно либо есть у мужика, либо нет»: Добкин о потере Крыма
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В Раде рассказали, чего не хватило Турчинову, чтобы «сохранить» Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: newstes.ru
Украина "потеряла" Крым по вине политиков, которым не хватило мужества, заявил бывший губернатор Харьковской области, ныне депутат Верховной рады Михаил Добкин.
"Крым ушел от нас из-за того, что у кого-то банально не хватило того, что кардинально отличает мужчину от женщины. Оно либо есть у мужика, либо нет", — сказал Добкин в эфире телеканала ZIK.
Депутат пояснил, что речь идет об Александре Турчинове, который исполнял обязанности президента Украины в период воссоединения Крыма с Россией, а также о Сергее Пашинском, руководившим президентской администрацией.
По словам Добкина, Турчинов, Пашинский и "братия, которая в то время взяла ответственность за Украину", испугались и не сделали ничего, чтобы "защитить территорию".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России высказались более 96 процентов избирателей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя.
Киев по-прежнему считает Крым своей, но "временно оккупированной территорией". Москва не раз подчеркивала, что воссоединение произошло демократическим путем и в полном соответствии с Уставом ООН. По словам президента России, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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