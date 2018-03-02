«Оно либо есть у мужика, либо нет»: Добкин о потере Крыма

В Раде рассказали, чего не хватило Турчинову, чтобы «сохранить» Крым

Михаил Добкин. "Крым ушел от нас из-за того, что у кого-то банально не хватило того, что кардинально отличает мужчину от женщины. Оно либо есть у мужика, либо нет", — сказал Добкин в эфире телеканала ZIK. Украина "потеряла" Крым по вине политиков, которым не хватило мужества, заявил бывший губернатор Харьковской области, ныне депутат Верховной рады

По словам Добкина, Турчинов, Пашинский и "братия, которая в то время взяла ответственность за Украину", испугались и не сделали ничего, чтобы "защитить территорию".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, проведенного на полуострове после госпереворота на Украине. За вхождение в состав России высказались более 96 процентов избирателей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя.