Венгрия сочла действия Киева ударом в спину

Венгрия обвинила Украину в «жестоких атаках» на национальные меньшинства и нанесении «удара в спину» Европе. Об этом, как сообщает сайт правительства Венгрии, заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто.

По его словам, «атаки», которые являются целенаправленной политикой Киева, начались с принятия закона «Об образовании», продолжились нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а «апогея» достигли после отмены закона, позволявшего нацменьшинствам использовать их родной язык.

Глава МИД Венгрии заявил, что своими действиями Украина наносит «удар в спину» Европе, при этом ожидая от нее солидарности. Сиярто сообщил, что Венгрия не поддержит евроатлантическую интеграцию Украины до восстановления прав меньшинств.

Противоречия между Венгрией и Украиной начались после принятия на Украине закон «Об образовании», согласно которому национальные меньшинства страны могут обучаться на родном языке лишь до пятого класса — далее преподавание будет вестись только на украинском. Будапешт считает, что этот закон нарушает права меньшинств, в том числе закарпатских венгров.

В конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным закон, который позволял использование в работе госорганов региональных языков, в том числе венгерского, в областях, где эти языки считают родными более 10% населения.